Theater Hof spielt wieder – am 20. Juni startet verkleinertes Programm

Seit Mitte März steht das kulturelle Leben in der Region zu gut wie still, bald ist zumindest für das Theater Hof die Corona-Zwangspause vorbei: Am 20. Juni startet man unter strengen Auflagen wieder mit dem Spielbetrieb. REH-Reporterin Marlen Vohwinkel:

Das Theater Hof weist darauf hin, dass für alle Vorstellungen nur ein stark begrenztes Karten-Kontingent zur Verfügung steht. Tickets sollte man am besten telefonisch unter der 09281/7070 290 oder per EMail an kasse@theater-hof.de bestellen und per Überweisung zahlen.

Die Theaterkasse ist ab dem 08.06.2020 von Montag bis Freitag (außer am 11.06. und am 25.06.2020), jeweils von 10.00 Uhr bis 14.00 wieder persönlich für das Publikum besetzt. Vor Ort gelten die derzeit üblichen Corona-Regeln (Abstand, Mund-Nase-Schutz, etc.).

Aktuelle Infos zum Spielplan bekommt ihr hier.