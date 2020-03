Theater Hof spielt online weiter: Wohnzimmerbühne ist gestartet

Wegen der Corona-Pandemie sind momentan alle Veranstaltungen angesagt. Auch die Theater in Deutschland haben zu. Laut Intendant Reinhardt Friese arbeitet das Theater Hof daran, bald wieder zu proben und dann auch die ausgefallenen Premieren nazuholen. Solange ist in dieser Zeit Kreativität gefragt. Das Theater Hof hat jetzt die Wohnzimmerbühne gestartet. Unter diesem Hashtag postet das Theater jeden Tag auf seinen Social-Media-Kanälen kurze Videos von den Mitgliedern des Ensembles. In denen treten die Schauspieler, Tänzer und Sänger sozusagen bei sich zu Hause auf. Über 25 Künstlerinnen und Künstler machen mit.