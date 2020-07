Theater Hof: Spielplan für die Saison 20/21 steht

Tagediebe, Wellenreiter, Abenteurer – das ist in Zeiten von Corona das Motto der kommenden Spielzeit am Hofer Theater. Die Saison beginnt am 26. September mit der Inszenierung von The Cold Heart – vorausgesetzt Corona macht den Plänen keinen Strich durch die Rechnung. Der Künstlerische Leiter Reinhard Friese mit einem Ausblick auf das sonstige Programm:

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen können in der Interimsspielstätte nur etwa 130 Zuschauer Platz nehmen. Die Karten sind daher stark begrenzt. Der Vorverkauf beginnt am 14. September, für Abonnenten sogar schon am 2. September. Ein Sonderrecht, da das Theater das Abonnement für die kommende Saison wegen der unsicheren Umstände nicht anbieten möchte. Ab November steht außerdem das Studio im Haupthaus wieder für Aufführungen zur Verfügung – allerdings wohl nur mit 20 Plätzen.