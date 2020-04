Theater Hof: Spielbetrieb wird nicht vorzeitig beendet

Das Theater Hof wird seinen Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie nicht vorzeitig beenden. Das hat der Aufsichtsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Wie die Frankenpost berichtet, wolle man stattdessen „auf Sicht fahren“ und dem Kurs der Staatsregierung folgen. Die hat vorerst bis zum 03. Mai alle Veranstaltungen untersagt. Derzeit werde der komplette Spielplan überarbeitet werden. Während manche ausgefallene Vorstellungen nachgeholt werden sollen, verschieben sich andere in die nächste Spielzeit. Außerdem seien einige für die aktuelle Spielzeit geplante Stücke noch gar nicht einstudiert, weil bereits am 17. März alle Proben eingestellt worden sind. Mit der Entscheidung fährt das Hofer Theater einen anderen Kurs, als viele andere in Deutschland: so hatte zum Beispiel das Würzburger Mainfranken-Theater diese Woche zum Beispiel alle bis Juli geplanten Vorstellungen, Veranstaltungen und Konzerte abgesagt.