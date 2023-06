In der kommenden Spielzeit am Theater Hof könnt ihr nicht nur neue Stücke sehen. Auch gastronomisch gibt es eine neue Ausrichtung. Sebastian Mocker ist neuer Theatergastronom. Sebastian Mocker ist vor allem als DJ bekannt. Er hat außerdem schon das Saaleauenfest und Innenhofkonzerte gastronomisch betreut. Das Theater Hof will laut eigener Aussage das gastronomische Angebot und den künstlerischen Bereich noch enger miteinander verknüpfen.