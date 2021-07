Theater Hof: Schaustelle wird rückgebaut

Am Theater Hof ist der letzte Vorhang der Spielzeit gefallen. Damit fängt die Arbeit aber erst an. Jetzt muss die Übergangsspielstätte „Schaustelle“ rückgebaut werden. Ab Herbst soll es im generalsanierten Theater weitergehen. Wie der Hofer Kulturamtsleiter Peter Nürmberger auf Nachfrage von Radio Euroherz bestätigt, wurden erst einmal die Dinge abgebaut, die für die eigentlichen Aufführungen gebraucht wurden. Verschiedene Teile aus der Übergangsspielstätte kommen im Großen Haus wieder zum Einsatz. Dazu gehören zum Beispiel Scheinwerfer, das Stellwerk und die Tonanlage. Nürmberger ist zuversichtlich, dass die Generalsanierung des Theaters soweit im Zeitplan liegt, dass die Spielzeit am 1. September mit den Proben beginnen kann.