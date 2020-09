Theater Hof: Schaustelle noch nicht ganz fertig

In vier Tagen soll am Theater Hof die neue Spielzeit beginnen – Schauspieler und Zuschauer warten schon darauf, dass es endlich wieder losgeht. Allerdings gibt es bis dahin noch einiges zu tun. Die Schaustelle, die ja als Interimsspielstätte dient, während das Haupthaus saniert wird, ist noch nicht zuschauertauglich.

Dafür muss die zuständige Baufirma noch das Belüftungssystem einbauen. Ist das passiert, muss es die Bauaufsicht der Stadt Hof absegnen. Erst dann dürfen auch Zuschauer rein. Auch an anderen Stellen stehen noch kleinere Arbeiten an, die seien allerdings für den Saisonstart nicht zwingend notwendig, so der Unternehmensbereichsleiter Bauen bei der Stadt Hof, Stephan Gleim. Unter anderem wegen der Corona-Pandemie hatte sich der Bau der Schaustelle immer wieder verzögert. Das hat sich auch auf den Probenstart ausgewirkt: Die Schauspieler haben eine Woche später angefangen als geplant. Bei der Generalsanierung am Haupthaus laufe dafür alles nach Plan – so Eva Döhla gestern bei der Sitzung des Stadtrats.