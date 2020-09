Theater Hof: Schaustelle nicht fertig, morgige Premiere findet in Selb statt

Mitte der Woche waren die Verantwortlichen noch guter Dinge, dass die Übergangsspielstätte am Hofer Theater rechtzeitig bis zur Premiere morgen fertig wird. Heute nun die ernüchternde Erkenntnis: Wegen erheblicher Baumängel dürfen die Zuschauer nicht in die Schaustelle. Die gute Nachricht für alle Kartenbesitzer ist jedoch, dass die Premiere trotzdem stattfinden kann. Nur eben nicht in Hof, sondern ausnahmsweise im Rosenthaltheater in Selb. Auch für die Anfahrt gibt es eine Lösung: Um 19 Uhr fahren morgen kostenlos Busse vom Hofer Theater nach Selb. Start der Premiere von The Cold Heart ist dann im Rosenthal Theater um 20 Uhr.

Zu den Baumängeln an der Schaustelle heißt es in einer Pressemitteilung, der Brandschutz sei nicht vollumfänglich gewährleistet. Außerdem ist die Belüftung noch immer nicht verbaut.