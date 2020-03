Theater Hof: Schaustelle entsteht ab heute

Meteorologisch hat gerade erst der Frühling begonnen, das Theater Hof beschäftigt sich aber jetzt schon mit dem Sommer. Dann sollen dort nämlich Bauarbeiten starten, denn das Haus hat einen großen Sanierungsbedarf. Die großen Produktionen können deshalb in der kommenden Saison nicht im Theatergebäude stattfinden. Sie müssen in eine Leichtbauhalle umziehen, direkt neben dem Theater. Bei einem Infovormittag gestern hat das Theater Hof bekannt gegeben, wie diese Halle heißen soll: Schaustelle ist der Name. Der Aufbau der Schaustelle beginnt bereits heute. Im Mai soll sie fertig sein. Dann soll es dort schon mit den ersten Proben losgehen. Etwa zweieinhalb Millionen Euro sind für die Halle veranschlagt. Knapp 23 Millionen Euro kostet insgesamt die Theatersanierung.