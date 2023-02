Theater Hof: Kinderwägen und Bobby Cars gesucht

Kinderwagen, Bobby Car, Buggy und Kinderfahrräder – Kindersachen werden unter Familien gerne ausgetauscht. Ihr könnt die gebrauchten Kinderfahrzeuge aber auch beim Theater Hof abgeben. Das sucht für die Produktion von „Die Ratten“ Kinderwagen und Co. Das Stück feiert Ende März Premiere am Theater. Falls ihr helfen wollt, könnt ihr euch bei der Requisite melden oder die Sachen direkt an der Theaterpforte am Bühneneingang auf der Rückseite des Gebäudes abgeben.

Kontakt zur Requisite unter requisite@theater-hof.de /Telefon: 09281/7070-156