Theater Hof: Jahresheft ist fertig

In diesen Zeiten irgendetwas zu planen, ist fast unmöglich. Ständig ändern sich die Regeln. Das Theater Hof hat deshalb auch lange gebraucht, um sein Jahresheft für die Spielzeit 2021/2022 fertigzustellen. Jetzt liegt es aber an den bekannten Stellen in Stadt und Landkreis Hof aus. Den Spielzeitauftakt macht voraussichtlich am 24. September die Oper „Medea“. Mit dieser Aufführung soll auch das Große Haus des Theaters Hof wieder öffnen. Das wird aktuell saniert. Laut der Stadt Hof liege die Sanierung auch im Zeitplan. Den Link zur Online-Ausgabe des Jahres-Hefts findet ihr hier!