Theater Hof ist bereit für die Öffnung: Vorverkauf startet heute

Monatelang ist das Theater Hof im „Stand-By-Modus“ gewesen, wie Intendant Reinhardt Friese sagt. Aufgrund der niedrigen Inzidenzen geht es am Wochenende wieder los. Am Samstag startet die neue Saison mit einem Ballettabend unter dem Titel Chaplin. (Darin behandeln die Künstler*Innen den gleichnamigen Komiker.) Am Sonntag können Zuschauer zudem die Hofer Inszenierung der Känguru-Chroniken erleben. Der Vorverkauf startet heute (Donnerstag, 27.05.). Reinhardt Friese geht von einem guten Zulauf in den kommenden Wochen aus.

Zuschauer müssen beim Eintritt einen negativen Corona-Test vorweisen. Zudem gilt während der Vorstellung die Maskenpflicht. Aufgrund der Abstandsregeln, sind beispielsweise in der Schaustelle nur zirka 150 Zuschauer statt möglichen 400 erlaubt.

Die Theater-Saison dauert bis Mitte Juli. Der Spielbetrieb geht dann planmäßig wieder im September los.