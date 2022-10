Theater Hof: Intendant Friese stellt seine letzte Spielzeit vor

Das Theater Hof hatte es in den letzten Wochen wirklich nicht leicht. Nachdem das Große Haus frisch saniert war, hat ein Wasserschaden (…)

Jack the Ripper: Saisonauftakt am Theater Hof

Wohl zweistelliger Millionenbetrag: Sitzungssaaltrakt des Justizgebäudes in Hof soll neu gebaut werden

Derzeit laufen Planungen für einen großen Neubau am Justizgebäude in Hof. Der Sitzungssaaltrakt soll vollständig abgerissen und an (…)