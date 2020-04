Theater Hof in Corona-Zeiten: Bau der Schaustelle verzögert sich

Die Ode an die Freude hört man in diesen Tagen von vielen Balkonen. Auch das Theater Hof hat sich an dieser Aktion beteiligt. Weil das Ensemble wegen des Corona-Virus momentan nicht auf der Bühne auftreten darf, gibt es kurze Online-Videos mit den Künstlern. Auch sonst ist nicht mehr viel los im Haus. Die Technik ist stark ausgedünnt, die Maskenbildner knüpfen Perücken von zuhause aus und auch Kostüme entstehen in Heimarbeit. Mit der Generalsanierung geht es unterdessen voran. Nur der Bau der Schaustelle verzögert sich, sagt Geschäftsführer Florian Lühnsdorf:





Wie es tatsächlich am Theater Hof weitergeht, ist aber auch von den Entscheidungen der Behörden abhängig.