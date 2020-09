Theater Hof: Heute startet der Vorverkauf für die neue Spielzeit

Wegen Corona und der Bauarbeiten im Haus sind Karten für das Hofer Theater in diesem Herbst und Winter eine echte Rarität. In den vergangenen Tagen hatten Abo-Besitzer bereits die Möglichkeit, sich Plätze zu sichern. Ab heute sind die Karten auch für die breite Öffentlichkeit verfügbar.

Um 10 Uhr begann an der Theaterkasse der Vorverkauf. Man kann aber auch Karten per Anruf oder Email reservieren. Das Theater weist daraufhin, dass eine Woche vor Aufführung die Karten bezahlt und abgeholt sein müssen. Zunächst gibt es nur Karten bis Ende des Jahres – eine Maßnahme wegen Corona und aller dazugehörigen Unsicherheiten, was die Spielzeit betrifft. Die Karten für kommendes Jahr sind ab dem 1. Januar im Vorverkauf erhältlich. Die neue Spielzeit beginnt am 26. September mit der Inszenierung von the cold heart in der Interimsspielstätte Schaustelle.