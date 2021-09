Theater Hof: Großes Haus öffnet heute wieder seine Türen

Ein Jahr lang war das Große Haus des Theaters Hof wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Heute (FR) öffnet es wieder seine Türen. Um 19:30 Uhr feiert die Oper „Medea“ von Luigi Cherubini in der Inszenierung von Lothar Krause hier seine Premiere. Die Oper handelt von einer der großen, antiken griechischen Mythen -dem sogenannten Medea-Syndrom. Davon spricht man, wenn Kinder instrumentalisiert werden, um den Partner zu kränken oder zu bestrafen. Am Pult wird außerdem erstmals der neue Musikdirektor Ivo Hentschel präsentiert. Im Theater gilt aktuell die 3G-Regel. Ihr braucht also für den Besuch einen Nachweis darüber, ob ihr genesen, geimpft oder negativ getestet seid.