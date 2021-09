Theater Hof: Freie Kulturschaffende treten im Studio auf

Oft hört man: In Hof ist nicht viel geboten. Was das kulturelle Angebot angeht, stimmt das aber gar nicht. Jetzt wollen sich die Hofer Kulturschaffenden zusammentun, um gemeinsam neue Ideen und Konzepte zu entwickeln. Damit das klappt startet das Theater Hof am Abend mit seiner Aktion ‚Spielräume‘. Das Theater lädt andere Kulturschaffende ein, sich an unterschiedlichen Terminen im Studio zu präsentieren. Bei der heutigen Auftaktveranstaltung stellen sich die Projekte awalla, die Filzfabrik, ‚Die Pelle‘ und ‚Hof Kunst und Kultur‘ in kurzen Video-Trailern vor.