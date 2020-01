Theater Hof: Ehemaliger Intendant Röttger ist gestorben

Erst gestern hat das Theater Hof wieder mit dem Rockballett Dracula eine Premiere gefeiert. Heute kommen aus dem Theater aber traurige Nachrichten: Der ehemalige Intendant, Reinhold Röttger ist am Montag gestorben. Das teilt das Theater mit. Röttger ist von 1985 bis 1995 Intendant gewesen und hat den Theaterneubau in seiner letzten Intendanz eröffnet. Bereits 1974 ist Röttger Oberspielleiter und Haus-Regisseur am Theater Hof gewesen. Am Ende der Spielzeit 1994/1995 hat er sich unter anderem mit der Inszenierung von Faust, bei dem er selbst als Theaterdirektor und Gott Vater auf der Bühne stand, in den Ruhestand verabschiedet. Er ist jetzt mit 89 Jahren gestorben. Das Theater behält ihn als Künstler, Ehrenmitglied und Träger der Ehrenmedaille von Oberfranken in bester Erinnerung, so in der Mitteilung weiter.

© Theater Hof