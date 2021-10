Theater Hof: Das erwartet euch in der kommenden Saison 2022/23

Mit Zuversicht blickt Intendant Reinhardt Friese auf die kommende Saison 2022/23 am Theater Hof. „Wir präsentieren hier einen Spielplan, in dem es um die Kunst geht und nicht darum, Abstände einzuhalten“ erklärte Friese bei der traditionellen Vorstellung des neuen Spielplans. Die Saison stellt die Wiederentdeckung des Menschen als soziales Wesen und die Wiederentdeckung des sozialen Miteinanders in den Fokus. Neben Stücken, die coronabedingt im vergangenen Jahr ausfallen mussten, wie zB. das Kinderstück „Der Räuber Hotzenplotz“, erwartet euch zum Beispiel die Operette „Die Fledermaus“, Mozarts „Zauberflöte“ oder das Musical „Sweeney Todd“. Eröffnet wird die Spielzeit Ende September 2022 mit dem Musiktheater „Der Soldat und die Tänzerin“ von Martyn Jaques nach Hans Christian Andersen.