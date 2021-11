Theater Hof: Besuch nur mit negativem Test

In Kultureinrichtungen wie Theatern gilt seit dieser Woche die 2G+ Regelung. Das heißt: Auch Geimpfte und Genesene müssen beim Besuch einen negativen Corona-Test vorlegen. Ein Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Das Theater Hof bietet zusätzlich an, dass Besucher die Testpflicht im Ausnahmefall auch durch Schnelltests erfüllen können, die sie von zuhause mitbringen. Den Test müsst ihr allerdings vor Ort unter der Aufsicht des Theaterpersonals machen.

Ganz anders sieht es im Rosenthal-Theater in Selb aus. Das Theater hat wegen der strengen Corona-Maßnahmen bis auf Weiteres geschlossen. Die staatlichen Vorgaben seien kaum noch umsetzbar, so die Verantwortlichen. Das Kulturamt hat alle Veranstaltungen bis Jahresende abgesagt. Wenn ihr schon Tickets gekauft habt, könnt ihr die in der Vorverkaufsstelle in Selb wieder zurückgeben.