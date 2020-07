Theater Hof: Bauarbeiten im Zeitplan

Es wäre ohnehin keine normale Saison geworden – zu den Sanierungsarbeiten im Hofer Theater ist dann aber noch die Corona-Pandemie hinzugekommen. Die Interimsspielstätte auf dem Vorplatz des Theaters hat sich dadurch noch mehr als Lebensversicherung entpuppt. Die Bauarbeiten sollen nun pünktlich vor Saisonbeginn am 26. September abgeschlossen sein, nachdem die sogenannte Schaustelle eigentlich schon im Mai hätte fertig sein sollen. Trotzdem sind die Zuschauerkapazitäten mit den aktuellen Schutzmaßnahmen deutlich verringert.

so Reinhardt Friese, der Künstlerische Leiter des Hofer Theaters. Wegen der wenigen Plätze erwartet das Theater deutlich weniger Einnahmen als gewöhnlich. An den Ticketpreisen ändert das aber nichts. Der Vorverkauf startet für Abonnenten am 2. September, für alle anderen am 14.