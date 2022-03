Theater Hof: 12.000 Euro Schaden an Glasfassade

Das erste was am Theater Hof auffällt, ist die riesige Glasfassade. Und als hätte das Theater durch den Wasserschaden vor einigen Wochen nicht schon genug Ärger gehabt, haben Unbekannte eine Scheibe der Glasfront beschädigt. Die Reparatur dürfte rund 12.000 Euro kosten, schreibt die Polizei.

Passiert ist das zwischen dem späten Samstag- und dem frühen Sonntagabend. Die Täter haben mit einem unbekannten Gegenstand gegen eine der großflächigen Fensterscheiben geschlagen. Das Sicherheitsglas ist gesprungen, aber nicht eingebrochen. Der Austausch des maßgefertigten Glases ist recht aufwendig, denn dazu ist ein Kran nötig.

Die Hofer Polizei bittet um Zeugen, die eventuell etwas Verdächtiges am Wochenende am Theater in der Kulmbacher Straße gesehen haben.