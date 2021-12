The Cold Heart: Symbolische Spendenübergabe am Theater Hof

Akrobatik, Stepptanz und auch eine Schlangenfrau: Für das Musik-Theaterstück „The Cold Heart“ hat das Theater Hof einiges aufgefahren. Möglich gemacht hat das eine Spende in Höhe von 20.000 Euro von den Theaterfreunden. Wegen der Corona-Pandemie mussten auch am Theater Hof zahlreiche Vorstellungen ausfallen, weswegen die Zuschauer das Stück „The Cold Heart“ bisher kaum zu Gesicht bekommen haben. Die symbolische Spendenübergabe hat daher auch erst jetzt stattgefunden. Die Spende an sich haben die Theaterfreunde schon im Frühjahr 2020 überreicht. Aktuell gilt für Vorstellungen am Theater Hof die 2G+-Regelung. Das heißt, Zuschauer müssen genesen oder geimpft und zusätzlich negativ getestet sein.

Das Hofer Theater hat außerdem mitgeteilt, dass die Vorstellungen am Silvesterband ohne den Ball und das Buffet stattfinden müssen. Zwar wäre ein gastronomisches Angebot laut der geltenden Regelungen möglich, das Theater halte das bei der aktuellen Infektionslage aber nicht für angemessen, so Intendant Reinhardt Friese.