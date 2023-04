«The Big Bang Theory»-Star Kaley Cuoco ist Mutter

Sie spricht offen über ihre Gefühlslage: Emma Heming-Willis, die Ehefrau des an Demenz erkrankten Hollywoodstars Bruce Willis, gibt mit (…)

Tränen und Liebe an Bruce Willis‘ Geburtstag

Schwarzenegger: «Hass war immer der einfache Weg»

Jede Art von Diskriminierung führt in die Irre. Sagt Arnold Schwarzenegger in einem eindringlichen Video, in dem der Schauspieler auch (…)