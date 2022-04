Textilstudiengänge in Münchberg: Campustage für Studieninteressierte

Viele Schüler in der Euroherz-Region stehen vor der Frage: Was soll ich studieren?

Da ist es hilfreich, wenn Hochschulen ihr Studienangebot von sich aus vorstellen. Der Campus der Hochschule Hof in Münchberg will mit den Campus Tagen genau das tun. Vor einer Woche hat die Hochschule den Studiengang Kommunikationsdesign vorgestellt. Heute sind die Textilstudiengänge an der Reihe. Um 10 Uhr stellt die Hochschule am Campus Münchberg die Studiengänge „Textildesign“ und „Innovative Textilien“ vor. Danach gibt es einen einstündigen Campusrundgang. Bis 16 Uhr können die Studieninteressierten dann selbst aktiv werden und zum Beispiel Handtücher selbst entwerfen und weben.