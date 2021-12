Textilindustrie: Zusammenarbeit von Hochschule Hof und Uni aus Bangladesch

Bangladesch ist einer der größten Exporteure von Textilien. Aber auch in dem Bereich ist Nachhaltigkeit das Gebot der Stunde. Die Hochschule Hof hat dafür einen eigenen Masterstudiengang. Die Hochschule kooperiert jetzt mit der Bangladesh University of Textiles (BUTEX). Das Projekt soll zwei Jahre laufen. Dabei will die Hofer Hochschule die Ausbildung in der asiatischen Universität verbessern und hin zu einer nachhaltigen Textilproduktion mitentwickeln. In Zukunft könnten weitere gemeinsame Projekte entstehen, zum Beispiel ein kooperatives Promotionsstudium, teilt die Hochschule Hof mit. Das Projekt fördert die Deutsche Gesellschaft für Industrielle Zusammenarbeit im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit 380.000 Euro.