Testzentrum im Landkreis Wunsiedel: Geänderte Öffnungszeiten

Die Zahl der Corona Neuinfektionen sinkt nach und nach. Dennoch bewegen sich die Zahlen weiterhin auf einem hohen Niveau, in Hochfranken bei weit über 1000. Im lokalen Testzentrum im Landkreis Wunsiedel gelten ab heute (MO) neue Öffnungszeiten. Das Testzentrum in der Wunsiedler Rot-Kreuz-Straße ist ab sofort Montag bis Freitag von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr und von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Samstag und Sonntag könnt ihr euch von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr testen lassen. Über die Osterfeiertage, also von Karfreitag bis Ostermontag, ist das Testzentrum nur von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet. Alle Infos findet ihr hier