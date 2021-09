Teststellenmangel: Bürgermeister aus Naila und Münchberg wünschen feste Anlaufstellen

Gerade durch die Einführung der sogenannten 3G-Regel ist vielerorts der Bedarf an Testmöglichkeiten wieder deutlich gestiegen. Die Bürgermeister der Stadt Naila, Frank Stumpf und der Stadt Münchberg, Christian Zuber, haben sich nun in einem gemeinsamen Schreiben an den Hofer Landrat, Oliver Bär, gewandt.

In beiden Städten fehlen regelmäßige Anlaufstellen zum Testen. Viele Bürger hätten sich bereits mit Sorge über diesen Zustand an die jeweiligen Bürgermeister gewandt. Die vorhandenen Teststellen seien teilweise komplett ausgelastet oder aufgrund der Entfernung nur schwer erreichbar. Zuber und Stumpf schlagen nun vor, die Kliniken Münchberg und Naila als feste Anlaufstellen für Corona-Tests in Erwägung zu ziehen. Gerade im Hinblick auf die bevorstehenden Herbst- und Wintermonate sei es wichtig einen festen Ort zu schaffen. Die Bürgermeister bitten darum zu prüfen, wo die Teststellen räumlich angesiedelt werden können und inwieweit die personellen Möglichkeiten dafür gewährleistet werden können. Neben Landrat Oliver Bär hat auch der Vorstand der Kliniken HochFranken, Peter Wack, das Schreiben erhalten.