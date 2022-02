Teststelle in Selb: Impfen und Testen gleichzeitig

Wir sehen es jeden Tag an den Zahlen aus der Euroherz-Region: Die Corona-Neuinfektionen sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Landkreis Wunsiedel hat jetzt auf die Auslastung der Teststellen reagiert. Ab morgen (SA) sind in der Außenstelle des Testzentrums Wunsiedel in Selb (Eventhalle der Firma Rosenthal) an bestimmten Tagen Tests und Impfungen gleichzeitig möglich. Auf diese Weise sollen wieder mehr PCR- und Antigen-Schnelltests durchgeführt werden.

Paralleles Testen ist in der Eventhalle der Firma Rosenthal in Selb bis Ende Februar zunächst am Samstag, Sonntag und Montag möglich. In der ersten März-Hälfte will der Landkreis Wunsiedel dann entscheiden, ob die Außenstelle des Lokalen Testzentrums in Selb weiterhin bestehen bleibt. Vielleicht ist sie bis dahin auch gar nicht mehr nötig. Experten des Robert-Koch-Instituts gehen nämlich davon aus, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle schon vorüber ist.

19. Februar 2022 bis 28. Februar 2022:

Samstag bis Sonntag (Testen und Impfen): 12:00 bis 19:00 Uhr

Montag (Testen und Impfen): 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr

Dienstag bis Freitag (nur Testbetrieb): 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr