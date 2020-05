Teststelle an der Hofer Freiheitshalle: Update von Landrat Bär

Was die Zahl der Corona-Neuinfizierten angeht, beruhigt sich die Situation im Hofer Land langsam. Deshalb werden auch hier in der Region die Maßnahmen angepasst, sagt der Hofer Landrat Oliver Bär. So werden zum Beispiel die Öffnungszeiten an der Teststelle in der Hofer Freiheitshalle geändert. Es ist aber weiterhin gewährleistet, dass täglich Abstriche durchgeführt werden können. Auch weitere Maßnahmen werden getroffen, betont Landrat Oliver Bär:

Er weist auch nochmal darauf hin, dass sich Bund und Länder darauf verständigt haben, dass Anstrengungen vor Ort vergrößert werden müssen, wenn die Zahl der Neuinfizierten innerhab von 7 Tagen auf über 50 steigt.