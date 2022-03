Teststelle am Kaufland: Wiederöffnung noch in dieser Woche möglich

Die vorübergehende Schließung der Corona-Teststelle am Hofer Kaufland hat unter der Bevölkerung große Wellen geschlagen. Kursierende Gerüchte über mögliche hygienische Mängel weist Betreiber Niclas Taeger gegenüber unserem Sender entschieden zurück. Die Mitarbeiter waren lediglich nicht korrekt auf die Verwendung neuer Testkits geschult. Die Personalstruktur an der Teststelle wird daher umgebaut: zwei Frauen aus der Teststation Naila, die bereits auf die neuen Tests geschult sind, werden nach Hof versetzt. Weiteres Personal wird noch entsprechend durch medizinisches Fachpersonal angelernt. Laut Taeger soll morgen bereits eine erneute Begehung der Hofer Teststelle am Kaufland durch das Gesundheitsamt erfolgen. Sollten keine Beanstandungen auftreten, kann am Freitag der Betrieb dort wieder aufgenommen werden. Für die Teststation in Rehau, die Taeger ebenfalls betreibt, gibt er ebenso Entwarnung: die derzeitige Schließung hatte ebenso personaltechnische Gründe. Hier geht es aber Anfang April dann weiter.