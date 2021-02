Teststation an der Hofer Freiheitshalle auch an diesem Wochenende geöffnet

Noch immer sind die Corona-Zahlen im Hofer Land deutlich über dem bayerischen Durchschnitt. Die Zentrale Teststation an der Hofer Freiheitshalle hat auch an diesem Wochenende geöffnet. Darauf weist das Hofer Landratsamt hin. Sowohl heute (Sa) als auch morgen (So) besteht die Möglichkeit, sich zwischen 13 und 14 Uhr kostenlos testen zu lassen. Das Angebot der Tests sollte man auch wahrnehmen, wenn man auch nur leichte oder auch gar keine Symptome hat, heißt es in der Mitteilung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wichtig ist nur, dass man seine Krankenkassenkarte mitbringt. An der Teststation an der Hofer Freiheitshalle werden grundsätzlich PCR-Tests durchgeführt – wer einen Schnelltest möchte, kann dies von Dienstag bis Samstag an einer der vier Schnelltest-Stationen in Münchberg, Naila, Oberkotzau und Rehau tun.