Testspiel: Jahn Regenburg trennt sich 2:2 gegen Norwich City

Der SSV Jahn Regensburg hat seine Saison-Vorbereitung mit einem Remis im Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Norwich City beendet. Eine Woche vor dem Zweitliga-Auftakt gegen Darmstadt 98 spielten die Oberpfälzer in einem intensiven Testspiel über dreimal 30 Minuten am Samstag 2:2. Andreas Albers und Joshua Mees hatten die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic in Grassau jeweils in Führung gebracht. Für die Gäste aus England glichen Todd Cantwell und Jonathan Rowe aus.