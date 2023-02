Testpflicht für Krankenhäuser und Heime: Freistaat Bayern lockert Vorschriften

Wenn ihr eure Angehörigen im Krankenhaus oder in Pflegeheimen besuchen wollt, habt ihr in der Region Schwierigkeiten, eine Teststelle für einen offiziellen Coronatest zu finden. Vor allem aus dem Landkreis Wunsiedel hatten uns in der vergangenen Woche zahlreiche Beschwerden erreicht. Die Antwort des Landratsamts dazu: Ein wirtschaftlicher Betrieb von Testzentren ist durch die gesunkene Nachfrage mittlerweile nicht mehr möglich; man setzt vielmehr auf Apotheken, die testen.

Das Problem dürfte sich ab Freitag (10.02.) lösen: Bayern lockert die Corona-Vorschriften für Krankenhaus- und Pflegeheimbesucher. Ein negativer Selbsttest reicht ab Freitag, um ein Heim oder Krankenhaus betreten zu dürfen. Und den müsst ihr nicht mal vorzeigen. Die Erklärung, dass der Selbsttest negativ war, reicht aus. Damit reagiert die bayerische Staatsregierung auf eben genanntes Problem, dass immer mehr Teststellen mittlerweile verschwunden sind.