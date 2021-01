Testpflicht für Grenzpendler in Sachsen und Bayern: IHK fordert Aussetzung

In Sachsen gilt ab heute eine Corona-Testpflicht für alle, die aus einem Risikogebiet einreisen. Der darf nicht länger als einen Tag her sein. Auch Berufspendler aus Tschechien müssen sich ab sofort wöchentlich testen lassen. Ausnahmen gibt es für medizinisches Personal. Dafür hat der Vogtlandkreis seine Testkapazitäten ausgebaut. In den Testzentren in Auerbach und Markneukirchen können sich Pendler testen lassen. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern forderten die Testpflicht auszusetzen bis rechtliche Klarheit herrscht. Laut der Bundesverordnung sind Berufspendler nämlich ausgenommen.

Auch in Bayern tritt die Testpflicht für Grenzpendler und Grenzgänger seit heute erneut in Kraft. Menschen, die mindestens einmal die Woche nach Bayern einreisen, müssen in jeder Kalenderwoche einen negativen Test vorlegen. Dieses müssen sie unaufgefordert beim jeweils zuständigen Landratsamt vorlegen. Das Landratsamt Tirschenreuth bietet den Arbeitgebern an, die Ergebnisse ihrer Mitarbeiter zu sammeln und zu dokumentieren und auf Verlangen des Landratsamtes vorzulegen. Kostenlose Testmöglichkeiten gibt es unter anderem im Testzentrum Waldsassen sowie in Schirnding.

(Symbolbild)