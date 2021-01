Testpflicht bei der Einreise aus Tschechien: Andrang am Grenzübergang Schirnding

Eigentlich sind wir es gewöhnt, ohne Wartezeiten an den Grenzen zwischen Deutschland und Tschechien zu pendeln. Nachdem Tschechien jedoch aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen von der Bundesregierung zum Hochrisikogebiet eingestuft wurde, müssen Grenzpendler ab morgen (Mo.) alle zwei Tage einen negativen Corona-Test vorlegen.

Ein solcher Test kann am Grenzübergang Schirnding gemacht werden – und da hat es heute (So.) lange Wartezeiten gegeben. Wie das Landratsamt Wunsiedel schreibt, haben sich über 1.200 Grenzgänger testen lassen. Ab morgen (Mo.) gibt es deswegen in Schirnding eine zweite Teststation. Landrat Peter Berek bittet dennoch um Geduld.