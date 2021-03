Testoffensive im Hofer Land: Kostenlose Schnelltests in allen Gemeinden ab morgen

Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger – darüber wollen morgen auch Bund und Länder in der nächsten Corona-Konferenz sprechen. Für alle Einwohner im Hofer Land ist das schon ab morgen möglich. Weil hier die Corona-Zahlen so hoch sind, bieten Stadt und Landkreis in allen 27 Städten und Gemeinden kostenlose Schnelltests an. Das teilte das Landratsamt am Mittag bei einer Pressekonferenz mit. Die neuen Schnelltest-Stationen haben immer mittwochs und sonntags geöffnet, in Berg und Issigau nur am Sonntag. Die Stationen in Naila, Münchberg, Oberkotzau und Rehau bleiben zu den üblichen Zeiten bestehen. Auch in der zentralen Teststelle in der Hofer Freiheitshalle sind ab sofort neben PCR-Tests täglich auch Schnelltests möglich.

Mehr dazu unter www.landkreis-hof.de/teststellen