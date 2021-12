Testnachweispflicht in Kitas: Träger der Region mit gemischten Gefühlen

In den Schulen gilt sie bereits seit einigen Monaten – nach den Weihnachtsferien nun auch in den Kitas und Krippen: Die Testnachweispflicht. Ab Januar sollen alle Kinder ab dem 1. Geburtstag, drei Mal wöchentlich auf Corona getestet werden – das hat das bayerische Kabinett am Dienstag bekanntgegeben. Die Träger der regionalen Kitas reagieren unterschiedlich auf diese Meldung. Markus Tremel, BRK Bereichsleiter der Kitas im Kreisverband Hof, begrüßt diese Entscheidung. Die Kinder der BRK-Kitas haben bereits seit September Anspruch auf zwei kostenlose Schnelltests pro Woche. Walter Müller von der Diakonie Hochfranken hingegen befürchtet, dass durch die Nachweispflicht der Verwaltungsaufwand zu hoch wird. Außerdem kritisiert er, dass Kitas und Krippen bei politischen Entscheidungen und Maßnahmen zu selten Beachtung findet:

…so Müller. Wie sich die Testnachweispflicht in den Kitas im Alltag bewährt, wird sich erst im kommenden Jahr zeigen.