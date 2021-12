Testnachweispflicht für Kita-Kinder: Kritik aus der SPD

Ab Januar gilt in bayerischen Kitas eine Testnachweispflicht für Kinder ab einem Jahr. Das geht aus der bayerischen Kabinettssitzung hervor. Die Kinder sollen demnach drei Mal pro Woche getestet werden. Das funktioniert mit Schnelltests zuhause oder bei offiziellen Teststellen. In Einrichtungen, die zweimal wöchentlich PCR-Pool-Tests durchführen, muss nur montags ein zusätzlicher Testnachweis erbracht werden.

so Staatskanzleichef Florian Herrmann. Das sieht die Bayern SPD anders. Deren familienpolitische Sprecherin Doris Rauscher kritisiert die Entscheidung. Die Nachweispflicht bringe nicht mehr Sicherheit. Beispielsweise sei nicht geklärt, was mit Kindern passiert, die keinen Nachweis haben, und wer die Echtheit der Nachweise kontrollieren soll. Sie plädiert für verpflichtende PCR-Pool-Tests in den Kitas, so wie in den Schulen. Sie fordert zudem finanzielle und personelle Unterstützung vom Freistaat für die Kommunen und die Kitas.