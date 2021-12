Testnachweispflicht für Kinder: Testmöglichkeiten im Landkreis Wunsiedel

Nach den Weihnachtsferien heißt es für die Kinder wieder testen, testen, testen… und diesmal auch für die Kleinsten: Denn dann gilt in allen Kinderbetreuungseinrichtungen in Bayern eine Testnachweispflicht für Kinder ab einem Jahr.

Damit es sicher und coronafrei zurück in Schule oder Kita geht, hat der Landkreis Wunsiedel für Schnelltestmöglichkeiten am letzten Ferientag gesorgt: am 9. Januar habt ihr in Wunsiedel, Marktredwitz, Selb, Weißenstadt und Marktleuthen die Möglichkeit eure Kinder von offizieller Seite testen zu lassen. Dabei handelt es sich um Schnelltests. Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Kindergartenkinder, heißt es aus dem Landratsamt Wunsiedel. Ihr solltet dazu einen Ausweis mitbringen.

Alle Teststellen, Öffnungszeiten und Adressen: