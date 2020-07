Testkonzept für Raum Hof vorgestellt: Station an Freiheitshalle macht wieder auf

Aktuell sind es 49 Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Hof. Einschränkungen für die Bevölkerung sind derzeit aber noch nicht nötig, hieß es am Sonntag. Maßnahmen treffen die Behörden trotzdem. Gerade haben Stadt und Landkreis ein neues Testkonzept vorgestellt.

Zum einen wird es in den Pflegeheimen Reihentestungen geben, beginnend in Rehau. Ab morgen hat zudem die zentrale Teststelle an der Freiheitshalle in Hof wieder offen. Es steht allerdings weniger Personal zur Verfügung, weshalb die Teststelle nur Montags, Mittwochs und Freitags zwischen 13 und 14 Uhr besetzt sein wird. Außerdem kann sich jeder bei seinem Hausarzt melden und um eine Testung bitten, darüberhinaus findet ihr auf der Website des Landkreises Hof eine Liste mit Ärzten, die sich speziell für Corona-Testungen zur Verfügung stellen. Die Tests sind übrigens für alle kostenfrei. Sollte erneut ein Hotspot wie derzeit in Rehau auftreten, kommt auch wieder das Testmobil zum Einsatz.

