Testen und Impfen: Ärztinnen und Ärzte im Hofer Land wenden sich an Bevölkerung

Stadt und Landkreis Hof kann nun wirklich niemand vorwerfen, dass sie nichts gegen Corona tun. In allen Städten und Gemeinden gibt es Schnellteststationen. Die Impfzentren verimpfen alles, was da ist. Dieses System funktioniert aber nur, wenn auch alle mitmachen. Die Ärztinnen und Ärzte aus dem Hofer Land wenden sich deshalb in einem offenen Brief an die Bevölkerung.

Der Plan der Ärztinnen und Ärzte sieht so aus: Jeder soll sich so oft wie möglich testen lassen, auch wenn einem nichts fehlt. Bei der Hälfte der Infektionen merkt nämlich niemand etwas davon, so die Ärzteschaft. Außerdem rechnet sie noch im März mit mehr Impfstoff und mehr Impfungen beim Hausarzt. Dieses Angebot sollte jeder annehmen, weil immer mehr Studien belegen, dass Geimpfte das Virus nur in geringer Menge weitergeben. Dazu haben die Ärzte mit den Schulen und Kitas individuelle Testkonzepte erarbeitet, damit der Betrieb bald wieder reibungslos ablaufen kann.