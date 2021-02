Testen Testen Testen: Schulungen für Antigen-Tests für Hofer Betriebe

Ab Montag heißt es in Bayern: Es kommt wieder ein Stück Normalität zurück – Gartenmärkte, Blumenläden, Baumärkte, Friseure und andere körpernahe Dienstleistungen können wieder aufmachen. Da ist es natürlich auch wichtig, gerade dort die Corona-Lage im Blick zu haben. Was dabei hilft, sind Tests. Heute (MI) findet eine Online-Schulung vor allem für genau die Bereiche statt, die ab Montag ihre Türen aufmachen. Es geht dabei um die Antigen-Schnelltests. Dr. Andreas Pötzl zeigt den Mitarbeitern, wie sie diese Tests in ihren Betrieben machen können. Stadt und Landkreis Hof stellen eine Grundausstattung für die Tests zur Verfügung. Mehr dazu sowie zu den Zugangsdaten zur Schulung findet ihr hier:

Zugangsdaten zur Online-Schulung : wirtschaft@landkreis-hof.de

: wirtschaft@landkreis-hof.de Eine Grundausstattung an Schnelltests kann hier bestellt werden