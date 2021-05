Testen am Feiertag: Hier habt ihr morgen die Möglichkeit

Mit dem Bollerwagen ziehen ja sonst viele am Vatertag durch die Gegend und trinken dabei ihr Bier. Während der Pandemie ist das nicht unbedingt gern gesehen und wenn, dann nur im ganz kleinen Kreis möglich. Wer sich vor dem Umtrunk doch nochmal absichern will, kann sich morgen (DO) trotz Feiertag in Hof an der Freiheitshalle auf Corona testen lassen oder im Café Simitci in der Karlstraße. Beide Teststellen haben früh genug auf, dass man(n) danach den Himmelfahrtstag noch virenfrei nutzen kann. Weitere Schnellteststellen haben in Helmbrechts, Oberkotzau und Schwarzenbach an der Saale am Feiertag geöffnet. Im Saale Orla Kreis ist die Teststation im Lebenskulturhaus der Tagespflege Gefell von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Alle weiteren Infos dazu findet ihr hier:

Folgende Schnelltest-Stationen stehen dafür am 13. Mai 2021 zur Verfügung:

Helmbrechts (BRK Heim, Schlachthofstr. 12) von 18:00 bis 20:00 Uhr

Oberkotzau (DLRG Wasserrettungszentrum, Schloßstr. 5a) von 17:30 bis 19:30 Uhr

Schwarzenbach an der Saale (Turnhalle Grundschule, Breslauer Str. 9) von 18:00 bis 20:00 Uhr

Hof (Café Simitci, Karlstr. 2) von 10:00 bis 17:00 Uhr

Hof (Freiheitshalle) von 9:00 bis 12:00 Uhr. Zusätzlich zu den Schnelltests werden hier auch PCR-Tests angeboten.

Bitte beachten:

Die Teststellen sind nicht Wohnort-gebunden. D.h. unabhängig davon, in welcher Gemeinde Sie wohnen, kann jede der Teststellen genutzt werden.

Für die Schnelltests bitte den Personalausweis mitbringen. Für die Durchführung eines PCR-Tests bitten wir Sie, Ihre Versichertenkarte mit zur Teststelle zu nehmen.

www.landkreis-hof.de/testmoeglichkeiten