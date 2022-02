Testangebot in der Region: Ab heute neue Teststelle im Landkreis Wunsiedel

In Bayern gilt wieder 3G für körpernahe Dienstleistungen. Das heißt auch Ungeimpfte können mit negativem Test zum Friseur oder ins Nagelstudio gehen. In der Region gibt es dafür auch immer mehr Teststellen. Seit gestern gibt es zum Beispiel in der ehemaligen Schule in Liebengrün im Saale-Orla-Kreis eine neue Teststation.

Ab heute könnt ihr euch auch in Arzberg in einer neuen Station testen lassen. Am Edeka Markt gibt es eine Drive-In-Teststelle. Dafür braucht ihr keinen Termin. Neben Schnelltests sind auch Lolli-Tests für Kleinkinder möglich.

Öffnungszeiten neue Teststelle am Edeka Egert in Arzberg (Lkr. Wunsiedel)

Montag bis Freitag: 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstag bis Sonntag: 09:00 bis 18:00 Uhr

Zudem ändern sich die Öffnungszeiten des lokalen Testzentrums in Wunsiedel ab Montag, den 14.02.22:

Montag bis Freitag: 09:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

Samstag bis Sonntag 12:00 bis 19:00 Uhr