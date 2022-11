„Test.Jetzt!“: Anonyme HIV-Tests im Wunsiedler Landratsamt

Es gibt Dinge, die wollen Menschen nicht an die große Glocke hängen. Dazu gehört zum Beispiel ein HIV-Test. Im Rahmen der Bayerischen HIV-Testwochen bietet der Fachbereich Gesundheitswesen des Wunsiedler Landratsamtes ab heute (02.11.) HIV-Tests an. Bis zum 30. November könnt ihr euch dort anonym und kostenlos testen und beraten lassen. S owohl in den Testwochen als auch sonst im Jahr könnt ihr telefonisch einen Termin zur HIV-Testung beim Wunsiedler Gesundheitsamt vereinbaren.

Kontaktdaten zur telefonischen Terminvereinbarung:

Landratsamt Wunsiedel

Fachbereich Gesundheitswesen

Jean-Paul-Straße 9

95632 Wunsiedel

Tel. 09232/80-107