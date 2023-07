Test beendet: Augsburg trennt sich 1:1 von Besiktas

Der FC Augsburg hat sich in der Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison in einem vorzeitig beendeten Testspiel unentschieden von Besiktas Istanbul getrennt. Bei Temperaturen von weit über 30 Grad glich Irvin Cardona am Samstag in Kufstein nach der Pause den Rückstand durch Jackson Muleka aus. Später flogen laut Augsburger Angaben aus Richtung der Besiktas-Fans zum wiederholten Mal Raketen auf das Feld. Aus diesem Grund entschied sich der Schiedsrichter, die Partie bereits nach 76 Minuten und beim Stand von 1:1 (0:1) abzubrechen.

Nach dem 6:0 im ersten Test gegen Türkspor Augsburg lief diesmal auch Phillip Tietz, der am Mittwoch vom SV Darmstadt 98 verpflichtet worden war, erstmals im FCA-Dress auf. Für die Augsburger ging es danach ins Trainingslager nach Schladming weiter.

Seit dem 3. Juli bereiten sich die Augsburger auf die neue Spielzeit vor. Am 19. August startet die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen dann mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in die neue Bundesliga-Saison.