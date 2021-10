In Hof erproben Polizei und Bundeswehr heute gemeinsam die Terrorabwehr – bei der sogenannten gemeinsamen oberfränkischen Terrorismusabwehr Exercise, kurz GEOTEX 2021. 150 Einsatzkräfte sind in der Oberfrankenkaserne in Hof vor Ort. Dort führen sie im Beisein von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ein Übungsszenario vor.