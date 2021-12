Terminplanung 2022: Deutsche setzen auf Smartphone und Papier

Ein weiterer Vorteil digitaler Kalender: Termine lassen sich besonders einfach bearbeiten. Einträge löschen, ändern, ergänzen – alles kein Problem. Das findet rund ein Drittel der Befragten gut, sagt der WEB.DE Experte: „Ein digitaler Kalender hat ja oft jede Menge Zusatzfeatures, und das kommt natürlich bei Nutzerinnen und Nutzern gut an: Bei WEB.DE gibt’s zu jedem Postfach kostenlos einen Onlinekalender mit dazu. Der funktioniert synchron auf dem PC und dem Smartphone, erinnert per E-Mail an Termine und lässt sich auf Wunsch sogar mit Freunden bzw. dem Partner oder der Partnerin zusammen nutzen.“