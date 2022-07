Termine in Rehau und Hof: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kommt ins Hofer Land

Klimawandel, internationale Migration und die Zukunft der Landesverteidigung. Über diese und weitere Themen spricht das Auswärtige Amt in deutschlandweiten Bürgerdialogen zur Nationalen Sicherheitsstrategie. Neben Berlin und München steht dabei auch die Stadt Hof als Station auf dem Plan. Heute Abend um 18 Uhr wird es deshalb einen Bürgerdialog in der Hofer Freiheitshalle geben. Zu dem Termin wird auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erwartet. Bereits um 15 Uhr soll sie außerdem einen Zwischenstopp bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rehau einlegen. Worum es bei diesem Termin genau geht, ist im Moment allerdings noch nicht bekannt.